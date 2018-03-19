Из горящей квартиры в Орле спасли трёх человек

В 15.32 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире многоэтажного дома на улице Новикова в Орле.

Прибывшие на место происшествия пожарные спасли из квартиры на шестом этаже три человека. Ещё 12 жильцов эвакуировали из вышерасположенных квартир.

В результате пожара в двухкомнатной квартире сгорела мягкая мебель, оказался закопчен потолок на площади четырех квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.