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Из горящей квартиры в Орле спасли трёх человек
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Из горящей квартиры в Орле спасли трёх человек 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
В 15.32 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире многоэтажного дома на улице Новикова в Орле.
Прибывшие на место происшествия пожарные спасли из квартиры на шестом этаже три человека. Ещё 12 жильцов эвакуировали из вышерасположенных квартир.
В результате пожара в двухкомнатной квартире сгорела мягкая мебель, оказался закопчен потолок на площади четырех квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 42 раза, из них — 20 выездов на тушение пожаров.
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