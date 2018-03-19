Унес жизнь человека пожар в Череповецком районе

Возгорание в одноэтажном доме на ул. Центральной, 32, в деревне Сурково произошло накануне. В 16.24 сигнал поступил на пульт диспетчера. Горел одноэтажный деревянный дом. Спустя 16 минут четыре единицы техники и 11 человек личного состава прибыли на место ЧП.

Полтора часа ушло на борьбу с огнем — площадь пожара составила 72 кв. метра. В результате погиб 48-летний череповчанин инвалид II группы — хозяин загоревшейся квартиры.

Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего. Дознаватели работают на месте.