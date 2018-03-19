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Унес жизнь человека пожар в Череповецком районе
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Унес жизнь человека пожар в Череповецком районе 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
Возгорание в одноэтажном доме на ул. Центральной, 32, в деревне Сурково произошло накануне. В 16.24 сигнал поступил на пульт диспетчера. Горел одноэтажный деревянный дом. Спустя 16 минут четыре единицы техники и 11 человек личного состава прибыли на место ЧП.
Полтора часа ушло на борьбу с огнем — площадь пожара составила 72 кв. метра. В результате погиб 48-летний череповчанин инвалид II группы — хозяин загоревшейся квартиры.
Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего. Дознаватели работают на месте.
Вологда.рф: последние новости
Движение по ул. Лермонтова будет ограничено 18 марта Череповчанин задохнулся на пожаре в собственной квартире Спасая ценности из горящей квартиры, ожоги получил вологжанин
 Ещё 1 источник 
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