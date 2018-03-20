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В Правительстве Москвы прошло заседание КЧС
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В Правительстве Москвы прошло заседание КЧС 

Администрация поселения Вороновское 8 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по г. Москве
В Правительстве Москвы состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Москвы. В заседании приняли участие руководители ГУ МЧС России по г. Москве, Департаментов г. Москвы, городских служб, Префекты административных округов и все заинтересованные структуры.
В ходе заседания Комиссии был рассмотрен ряд вопросов, основные из которых, подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья и рассмотрение плана профилактической работы по снижению количества пожаров и их негативных последствий. По вопросу безаварийного пропуска весеннего половодья руководитель столичного Главка МЧС Илья Денисов отметил, что по прогнозам, на территории города Москвы прохождение паводка ожидается в последней декаде марта — начале апреля. Основной задачей здесь является своевременная реализация комплекса превентивных и планово-предупредительных мероприятий по предотвращению негативных последствий данного природного явления. В целях отработки практических действий органов управления и сил Московской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего половодья, в конце марта будут проведены тактико-специальные учения во всех административных округах.
Основной этап учений пройдет в Троицком административном округе, в поселении Вороновское.
Главный государственный инспектор по маломерным судам по г. Москве Владимир Волков сообщил, что, исходя из наихудшего прогноза гидрометеоусловий, в зону возможного воздействия паводка попадают 8 населенных пунктов в 6 муниципальных районах на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
В целях профилактики за возникновением негативных последствий прохождения весеннего половодья, Главным управлением совместно с Департаментом ГОЧСиПБ Москвы ведется постоянный мониторинг ледовой обстановки на 140 основных водоемах города. Информация доводится через СМИ и размещается на официальном сайте Главного управления. С целью контроля за развитием половодья предусмотрена организация 31 нештатного водомерного поста, спланированы облеты водных объектов ТиНАО авиацией и беспилотными летательными аппаратами, организовано информационное взаимодействие с ФГБУ «Канал им. Москвы», ГУП «Мосводосток», АО «Мосводоканал», ФГБУ «Центральное УГМС», Центром «Антистихия» и Главком МЧС Московской области. Для своевременного информирования населения о состоянии льда и паводковой обстановке на территории города Москвы задействовано 116 терминальных комплексов ОКСИОН, а также проводятся обходы и рейды спасателей и сотрудников ГИМС. "Все расчеты пожарно-спасательных подразделений города оснащены средствами спасения людей на воде, необходимой спасательной техникой и оборудованием, личный состав прошел дополнительную подготовку по спасению людей на воде, ведется работа по приведению в готовность сводных отрядов тушения пожаров административных округов, проверка знаний и умений добровольцев, проведение смотров укомплектованности техники и готовности формирований к выполнению задач", — сказал Владимир Волков.
По вопросу организации профилактической работы по предупреждению пожаров и снижению их последствий на территории города Москвы в 2018 году выступил Врио начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного Главка МЧС Александр Бобров. Он представил вниманию членов Комиссии, разработанный Главным управлением План организационных и практических мероприятий по организации профилактической работы по предупреждению пожаров и снижению их последствий на территории города Москвы на 2018 год и отметил, что основная задача данного документа — дополнительно активизировать работу территориальных органов государственной власти и местного самоуправления в сфере реализации в рамках своей компетенции первичных мер пожарной безопасности. В своем докладе, руководитель надзорных органов МЧС Москвы рассказал о профилактической работе, проводимой сотрудниками Главного управления совместно с представителями органов исполнительной власти. "С начала года было проведено около двух тысяч мероприятий на объектах социальной сферы, полторы тысячи рейдов по частному жилому сектору, по три тысячи обходов неэксплуатируемых зданий и мест жительства социально неадаптированных граждан. Организовано более четырехсот встреч с населением по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности в быту. В ходе профилактических мероприятий проведено около двенадцати тысяч инструктажей с охватом тридцать тысяч человек. Распространено двадцать восемь тысяч экспресс информаций и листовок на противопожарную тематику", — рассказал Александр Борисович.
В завершение своего доклада он отметил, что совместная работа по реализации комплекса мероприятий, предусмотренных вышеуказанным Планом, позволит стабилизировать на территории города Москвы обстановку с пожарами и последствиями от них.
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