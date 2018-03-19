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Шахта в Оренбургской области, где произошел обвал породы, работает в штатном режиме
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Шахта в Оренбургской области, где произошел обвал породы, работает в штатном режиме 

ТАСС 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Шахта на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области работает в штатном режиме после обрушения, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
"Работает в штатном режиме… Эвакуация [персонала] не производилась", — сказали в пресс-службе.
В понедельник на шахте на Гайском ГОК произошло обрушение, в результате которого пострадали два горняка. Следователи начали проверку по факту инцидента.
Гайский горно-обогатительный комбинат находится на территории городского округа Гай в 300 километрах от областного центра — Оренбурга. Добычу медно-колчеданной руды там ведут с 1959 года. В 1999 году Гайский ГОК вошел в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК), он является крупнейшей рудной базой компании.
Это уже третий инцидент на предприятии в марте текущего года. 6 марта там произошла нештатная ситуация, связанная с отключением электричества — горняков эвакуировали на поверхность, в результате инцидента никто не пострадал. 15 марта на предприятии произошло возгорание погрузочно-доставочной машины. В результате пожара никто не пострадал, однако персонал также вывели на поверхность.
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