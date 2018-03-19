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Новосибирские курильщики гибнут в огне
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Новосибирские курильщики гибнут в огне 

АиФ-Новосибирск 5 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В минувшие выходные дни в Новосибирской области два курильщика устроили пожары. В результате одного из которых погибло двое.
Первый случай произошел в поселке Сузун: загорелся жилой трехэтажный дом. Прямо из горящей квартиры пришлось спасать соседям мужчину, который был способен передвигался только на инвалидной коляске. И все же, мужчина обгорел и находится сейчас под наблюдением врачей.
Пожарные эвакуировали из дома 10 человек, никто из них не пострадал. Есть версия, что пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
А в Дзержинском районе Новосибирска квартира горела в девятиэтажке. В горящей квартире нашли двух человек без признаков жизни. Из подъезда пришлось эвакуировать 20 человек. Еще 10 человек, включая двух детей и одного инвалида, эвакуировали с верхних этажей — там задымление было еще больше. Испытательная пожарная лаборатория заключила, что скорее всего причина пожара — тепловое воздействие непотушенного табачного изделия.
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