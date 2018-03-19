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Движение грузовиков и автобусов ограничено на трассах Зауралья
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Движение грузовиков и автобусов ограничено на трассах Зауралья 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Движение грузовых автомобилей и рейсовых автобусов ограничено на трассах Зауралья 19 марта из-за опасных погодных условий, сообщают в пресс-центре областного ГУ МЧС.
Ограничение введено с 10:30 и продлится ориентировочно до 20 часов понедельника. Силы и средства экстренных служб находятся в режиме повышенной готовности.
«Дорожными организациями совместно с органами ГИБДД проводятся распорядительно-регулировочные действия на закрепленных участках автомобильных дорог, а также расчистка стоянок и площадок отдыха», — отмечают в ГУ МЧС.
В управлении МЧС по Челябинской области рекомендуют южноуральцам отказаться от поездок в соседний регион. В случае возникновения опасной ситуации помощь можно вызвать по телефону 101.
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