Ещё
Сотрудник МЧС навестил Центр «Каховские ромашки» и ПНИ №18
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудник МЧС навестил Центр «Каховские ромашки» и ПНИ №18 

Вестник Бутова 5 часов назад
Фото: Вестник Бутова
Окружные структуры МЧС продолжают профилактическую работу, цель которой — защита жизни и здоровья граждан (в том числе находящихся на территории социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием). В ходе этой работы проводятся дополнительные инструктажи и беседы по пожарной безопасности с разъяснением правил пользования и эксплуатацией электросетей, электрохозяйства и первичными средствами пожаротушения. Также МЧС проводит в этих учреждениях тренировки по эвакуации на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
На днях сотрудник 3-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (РОНПР) Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по Москве, инженер Сергей Феклисов провёл занятия по пожарной безопасности сразу в двух учреждениях.
Первое из них было проведено для работников Психоневрологического интерната (ПНИ) №18 (ул. Каховка, д. 8). Вторым учреждением, где прошло занятие, стал Центр содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ул. Каховка, д. 2).
В ходе занятий Сергей Феклисов напомнил, что главное направление борьбы за пожарную безопасность — это профилактика. Если же беду предотвратить не удалось, то с наименьшими потерями из неё выходит тот, кто владеет азами пожарной безопасности и спокойно, без паники, умело действует на пожаре, имея под рукой необходимые первичные средства пожаротушения — прежде всего надёжный и эффективный огнетушитель.
Завершая лекцию, сотрудник МЧС напомнил о телефонном номере «101» — именно его нужно набрать при возникновении чрезвычайной ситуации.
Вестник Бутова: последние новости
На юго-западе Москвы в одном из мартовских пожаров погиб человек Появились сведения о стае собак, нападающих в Москве на людей В ЮЗАО в пожарной части №56 прошёл открытый урок для школьников
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»698
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
ЕС поддержал наказание России147
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие171
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова11
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение