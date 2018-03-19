Сотрудник МЧС навестил Центр «Каховские ромашки» и ПНИ №18

Окружные структуры МЧС продолжают профилактическую работу, цель которой — защита жизни и здоровья граждан (в том числе находящихся на территории социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием). В ходе этой работы проводятся дополнительные инструктажи и беседы по пожарной безопасности с разъяснением правил пользования и эксплуатацией электросетей, электрохозяйства и первичными средствами пожаротушения. Также МЧС проводит в этих учреждениях тренировки по эвакуации на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

На днях сотрудник 3-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (РОНПР) Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по Москве , инженер Сергей Феклисов провёл занятия по пожарной безопасности сразу в двух учреждениях.

Первое из них было проведено для работников Психоневрологического интерната (ПНИ) №18 (ул. Каховка, д. 8). Вторым учреждением, где прошло занятие, стал Центр содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ул. Каховка, д. 2).

В ходе занятий Сергей Феклисов напомнил, что главное направление борьбы за пожарную безопасность — это профилактика. Если же беду предотвратить не удалось, то с наименьшими потерями из неё выходит тот, кто владеет азами пожарной безопасности и спокойно, без паники, умело действует на пожаре, имея под рукой необходимые первичные средства пожаротушения — прежде всего надёжный и эффективный огнетушитель.

Завершая лекцию, сотрудник МЧС напомнил о телефонном номере «101» — именно его нужно набрать при возникновении чрезвычайной ситуации.