Пожарные спасли девять человек из горящего дома в Мариенбурге

В гатчинском микрорайоне Мариенбург вечером 18 марта вспыхнул один из жилых домов, внутри которого находились девять человек. Силами сотрудников МЧС все они были спасены.

Тревожный сигнал о задымлении в одной из квартир дома поступил на пульт диспетчера 18 марта около 18:00. Сообщается, что бдительные жители дома в микрорайоне Мариенбург ощутили, что от дверей одной из квартир, расположенных на первом этаже, валит чёрный дым.

Дежурные смены 42 и 43 пожарно-спасательных частей оперативно прибыли на место происшествия и установили, что дым уже успел распространиться по всему подъезду и в буквальном смысле перекрыл кислород жителям дома.

За полчаса благодаря слаженной работе спасателей девять человек удалось вывести из дома на улицу и оказать им помощь. К медикам они не обращались.