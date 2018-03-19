Ещё
Пожарные спасли девять человек из горящего дома в Мариенбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные спасли девять человек из горящего дома в Мариенбурге 

Ivyborg.ru 5 часов назад
В гатчинском микрорайоне Мариенбург вечером 18 марта вспыхнул один из жилых домов, внутри которого находились девять человек. Силами сотрудников МЧС все они были спасены.
Тревожный сигнал о задымлении в одной из квартир дома поступил на пульт диспетчера 18 марта около 18:00. Сообщается, что бдительные жители дома в микрорайоне Мариенбург ощутили, что от дверей одной из квартир, расположенных на первом этаже, валит чёрный дым.
Дежурные смены 42 и 43 пожарно-спасательных частей оперативно прибыли на место происшествия и установили, что дым уже успел распространиться по всему подъезду и в буквальном смысле перекрыл кислород жителям дома.
За полчаса благодаря слаженной работе спасателей девять человек удалось вывести из дома на улицу и оказать им помощь. К медикам они не обращались.
Ivyborg.ru: последние новости
Пострадавшим при пожаре в Выборге нужна помощь Супруги-пенсионеры погибли при пожаре из-за газового котла во Всеволжске На турнире по подлёдной ловле рыбаков рассадили в форме букв МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»698
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
ЕС поддержал наказание России147
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие171
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова11
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение