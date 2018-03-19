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В Перми загорелась четырехэтажка
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В Перми загорелась четырехэтажка 

Новости Перми и Пермского края 6 часов назад
18 марта днём произошёл пожар в квартире на втором этаже 4-этажного жилого дома по улице Уральская в Перми. В результате пожара повреждена отделка комнаты, диван. Звеном газодымозащитной службы со второго этажа был выведен на свежий воздух и передан врачам скорой медицинской помощи мужчина 48 лет.
До приезда пожарных подразделений 11 жильцов самостоятельно вышли на свежий воздух. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при курении (накануне мужчина распивал спиртные напитки, курил). Проверка по факту пожара продолжается.
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