Ещё
На севере Пермского края в горящей квартире погиб мужчина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На севере Пермского края в горящей квартире погиб мужчина 

Новости Перми и Пермского края 6 часов назад
17 марта в 10.55 поступило сообщение о пожаре в квартире трехквартирного одноэтажного жилого дома по улице Приисковая в поселке Северный Колчим Красновишерского района Пермского края. По прибытии к месту вызова первых пожарных подразделений горели кровать и платяной шкаф.
Площадь пожара составила 12 кв. метров. В комнате был обнаружен мужчина 34 лет без признаков жизни. Более 20 минут потребовалось, чтобы справиться с огнем. Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, а именно: был включен в электрическую сеть электронагревательный элемент системы отопления при отсутствии воды.
Новости Перми и Пермского края: последние новости
В Перми загорелась четырехэтажка В Перми фура попала под тепловоз В Пермском крае сгорел жилой дом, хозяева и двое детей спаслись
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»698
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
ЕС поддержал наказание России147
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие171
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова11
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение