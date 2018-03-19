На севере Пермского края в горящей квартире погиб мужчина

17 марта в 10.55 поступило сообщение о пожаре в квартире трехквартирного одноэтажного жилого дома по улице Приисковая в поселке Северный Колчим Красновишерского района Пермского края . По прибытии к месту вызова первых пожарных подразделений горели кровать и платяной шкаф.

Площадь пожара составила 12 кв. метров. В комнате был обнаружен мужчина 34 лет без признаков жизни. Более 20 минут потребовалось, чтобы справиться с огнем. Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, а именно: был включен в электрическую сеть электронагревательный элемент системы отопления при отсутствии воды.