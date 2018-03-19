В Пензе последствия ДТП с двумя вазовскими авто пришлось ликвидировать спасателям

В минувшее воскресенье, 18 марта, в областном центре дорогу не поделили две вазовские легковушки. Сигнал о дорожно-транспортном происшествии в Первомайском районе города поступил на пульт дежурного в 13:21 по московскому времени. На место происшествия был незамедлительно направлен пожарный расчет.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время проверку по факту дорожной аварии проводят сотрудники пензенской Госавтоинспекции

«Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обратились к пензенцам спасатели.