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В Перми во время поездки в автобусе пострадали 2-летний ребёнок и женщина
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В Перми во время поездки в автобусе пострадали 2-летний ребёнок и женщина 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми в дорожном происшествии пострадали два человека: 2-летний ребёнок и 27-летняя девушка. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося ДТП с участием автобуса.
«Всё произошло 20 марта в 16.30 на улице Мира в Индустриальном районе Перми, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Около дома 80А по ул. Мира водитель общественного транспорта для предотвращения ДТП применил экстренное торможение, в результате чего допустил падение пассажиров в салоне автобуса».
В результате происшествия пострадали два пассажира: двухлетний ребёнок, который сидел на велосипеде в сопровождении матери. Ему оказана разовая медицинская помощь. И 27-летняя женщина, она получила ушибы головы и тела. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
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