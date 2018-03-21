В Перми во время поездки в автобусе пострадали 2-летний ребёнок и женщина

Перми в дорожном происшествии пострадали два человека: 2-летний ребёнок и 27-летняя девушка. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося ДТП с участием автобуса.

«Всё произошло 20 марта в 16.30 на улице Мира в Индустриальном районе Перми, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Около дома 80А по ул. Мира водитель общественного транспорта для предотвращения ДТП применил экстренное торможение, в результате чего допустил падение пассажиров в салоне автобуса».

В результате происшествия пострадали два пассажира: двухлетний ребёнок, который сидел на велосипеде в сопровождении матери. Ему оказана разовая медицинская помощь. И 27-летняя женщина, она получила ушибы головы и тела. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.