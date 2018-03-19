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Пусть хоть сносят: завод объяснил продажу здания в центре Новосибирска за полмиллиарда
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Пусть хоть сносят: завод объяснил продажу здания в центре Новосибирска за полмиллиарда 

ngs.ru 7 часов назад
Фото: ngs.ru
В компании «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна» объяснили, почему выставили на продажу четырёхэтажное здание на улице Серебренниковской, 29.
«Это непрофильный актив предприятия. Он нам не нужен сегодня, поэтому мы его продаём», — рассказал корреспонденту НГС заместитель генерального директора предприятия по персоналу и связям с общественностью Игорь Чернышев.
Он уточнил, что никакие подразделения завода в этом здании сейчас не работают. «Там ведётся работа по освобождению здания. То есть именно производственных задач там никаких не решается, но работа идёт именно связанная с подготовкой к продаже», — пояснил заместитель руководителя.
По его словам, при желании новый собственник сможет снести здание и использовать участок под строительство. «Здание не является памятником архитектуры, историческим каким-то памятником охраняемым региональным или федерального значения, поэтому собственник вправе распорядиться данным объектом по своему усмотрению. Здание не обременено никакими условиями», — сообщил Игорь Чернышев.
О предстоящей продаже здания № 29 на улице Серебренниковской стало известно месяц назад. Владелец здания АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна» оценил постройку вместе с земельным участком как минимум в 483,4 миллиона рублей — участники торгов могут предложить больше. Шаг аукциона равен 2 миллионам рублей. Торги пройдут 29 июня.
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