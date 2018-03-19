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В США кот потерялся на 14 лет, но смог вернуться к хозяину
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В США кот потерялся на 14 лет, но смог вернуться к хозяину 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
В США кот по кличке Томас-младший, или Т2, смог вернуться к хозяину после того, как пропал на 14 лет. Об этом сообщает USA Today.
Хозяин кота, Перри Мартин, после урагана был вынужден переехать в другой город к другу. Буквально через несколько дней после переселения кот сбежал. Мартин подал объявление о пропаже кота, однако никто не мог его найти. Через несколько недель мужчина решил, что Т2 сбила машина.
После этого Мартин переезжал еще несколько раз, а затем вернулся в родной город. В начале марта ему позвонили и заявили, что его кот жив. Это стало возможно благодаря микрочипу, имплантированному у питомца, однако за 14 лет после побега Т2 никто не отвел его к ветеринару, чтобы выяснить это.
Ранее сообщалось, что под Марий Эл кошка спасла жизнь хозяина при пожаре.
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