Тайшетский район готовится к стихийному бедствию

Села Тайшетского района, находящиеся в зоне риска при возможном паводке, готовятся встретить стихию. Жители запасаются продовольствием и медикаментами. Об этом сообщает администрация района.

Из-за сильных снегопадов в этом году вероятность паводка весьма высока. Главы муниципалитетов должны обеспечить подготовку и завоз на территории предметов первой необходимости. В рамках предупредительных мер необходимо привести в порядок и системы канализации: очистить водозаборы, сливные колодцы, водосточные системы, чтобы паводковые воды смогли спокойно уходить, сообщается на сайте районной администрации.

Также создана комиссия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тайшетского района. На специальном заседании комиссии мэр Тайшетского района Александр Величко потребовал от членов комиссии пристального внимания к подготовке.

«Надеемся, что ситуация прошлого года, когда лесные пожары нанесли огромный ущерб нашему району, не повторится. Но все же, капризы природы заставляют быть нас готовыми к таким событиям. Во избежание негативного воздействия необходимо провести ряд превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в паводковый и пожароопасный периоды», — сказал мэр.