В Барнауле двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП

По предварительным данным, женщина-водитель, управляя автомобилем Нива, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с «Mazda Premacy».

"После дорожного инцидента три человека обратились за медицинской помощью. Две женщины-водители и пятилетний ребенок", — говорится в сообщении.

По факту аварии начата доследственная проверка.