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В Барнауле двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП
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В Барнауле двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП 

РИА Новости 7 часов назад
БАРНАУЛ, 19 мар — РИА Новости. Двое взрослых и один ребенок пострадали в понедельник рано утром в результате аварии трех легковых автомобилей на Змеиногорском тракте, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, женщина-водитель, управляя автомобилем Нива, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с «Mazda Premacy».
"После дорожного инцидента три человека обратились за медицинской помощью. Две женщины-водители и пятилетний ребенок", — говорится в сообщении.
По факту аварии начата доследственная проверка.
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