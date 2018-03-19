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Два дома горели в Нижегородской области 18 марта
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Два дома горели в Нижегородской области 18 марта 

Newsroom24 10 часов назад
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, в 06.06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании личного жилого дома в поселке Ветлужский Краснобаковского района. В результате пожара обгорели дом, надворные постройки и личное имущество на общей площади 96 км. м.
В 10.35 стало известно о загорании личного жилого дома в селе Ждановка Краснооктябрьского района. Огнем были повреждены домашнее имущество, стены, потолок, чердачное помещение.
Напомним, две квартиры горели в Нижнем Новгороде 14 марта.
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