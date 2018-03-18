Более 3,4 тыс. сотрудников МЧС дежурят на выборах в Подмосковье

Более 3,4 тысячи сотрудников МЧС задействованы в обеспечении безопасности на выборах президента России на территории Подмосковья , сообщил в воскресенье начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области по Одинцовском району Владимир Сторожук.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. Для освещения процесса выборов в Подмосковье аккредитованы порядка сотни СМИ и более 800 журналистов. Для них на базе волейбольного центра в Одинцове организован единый медиацентр, который позволяет в режиме онлайн подключаться к любому избирательному участку, на котором осуществляется видеонаблюдение.

«В обеспечении безопасности проведения выборов президента РФ от Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций задействовано 19724 человека и 3762 единицы техники, в том числе от МЧС России — 3450 человек и 500 единиц техники», — сказал Сторожук журналистам в едином информационном центре в Одинцове.

Он отметил, что на каждом избирательном участке дежурят должностные лица государственной противопожарной службы. В период подготовки участков были проведены инструктажи по вопросам пожарной безопасности, более 820 практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.