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Более 3,4 тыс. сотрудников МЧС дежурят на выборах в Подмосковье
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Более 3,4 тыс. сотрудников МЧС дежурят на выборах в Подмосковье 

РИАМО 17 часов назад
Фото: РИАМО
Более 3,4 тысячи сотрудников МЧС задействованы в обеспечении безопасности на выборах президента России на территории Подмосковья, сообщил в воскресенье начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области по Одинцовском району Владимир Сторожук.
В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. Для освещения процесса выборов в Подмосковье аккредитованы порядка сотни СМИ и более 800 журналистов. Для них на базе волейбольного центра в Одинцове организован единый медиацентр, который позволяет в режиме онлайн подключаться к любому избирательному участку, на котором осуществляется видеонаблюдение.
«В обеспечении безопасности проведения выборов президента РФ от Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций задействовано 19724 человека и 3762 единицы техники, в том числе от МЧС России — 3450 человек и 500 единиц техники», — сказал Сторожук журналистам в едином информационном центре в Одинцове.
Он отметил, что на каждом избирательном участке дежурят должностные лица государственной противопожарной службы. В период подготовки участков были проведены инструктажи по вопросам пожарной безопасности, более 820 практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара.
В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.
Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.
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