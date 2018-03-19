Лучшее за день. 18 марта 

История эмоций, сажа в Антарктиде, ленивые садовники и первые земледельцы: об этом рассказывает наш ночной дайджест.
Сажа пожаров со всех континентов не опасна для Антарктики — не ускоряет таяние льдов.
Небольшой эксперимент нашего портала: сегодня мы публикуем главу из научной книги издательства «Новое литературное обозрение», посвященную истории изучения эмоций.
Ленивый садовник — хороший садовник. По крайней мере — для пчел.
Логическое мышление помолодело: к нему способны уже годовалые дети.
Первые земледельцы на Земле появились еще 10 тысяч лет назад. В Сахаре.