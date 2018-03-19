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Лучшее за день. 18 марта
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Лучшее за день. 18 марта 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
История эмоций, сажа в Антарктиде, ленивые садовники и первые земледельцы: об этом рассказывает наш ночной дайджест.
Сажа пожаров со всех континентов не опасна для Антарктики — не ускоряет таяние льдов.
Небольшой эксперимент нашего портала: сегодня мы публикуем главу из научной книги издательства «Новое литературное обозрение», посвященную истории изучения эмоций.
Ленивый садовник — хороший садовник. По крайней мере — для пчел.
Логическое мышление помолодело: к нему способны уже годовалые дети.
Первые земледельцы на Земле появились еще 10 тысяч лет назад. В Сахаре.
Индикатор: последние новости
У шимпанзе и бонобо одинаковый язык тела Оценивать и развивать: что предложат научным организациям ФАНО и Минобрнауки Огромная популяция пингвинов пряталась на отдаленных островах
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