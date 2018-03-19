Эвакуаторы АМПП помогли ликвидировать последствия крупной аварии на Кутузовском проспекте 18 марта

Эвакуаторы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) помогли ликвидировать последствия аварии на Кутузовском проспекте, произошедшей 18 марта 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«18 марта в Москве на Кутузовском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Nissan и Volvo. По заявке ДПС и ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) на место ДТП в оперативном порядке были направлены сразу три эвакуатора ГКУ «АМПП», которые переместили поврежденные машины с проезжей части. Благодаря оперативной работе экстренных и городских служб движение на Кутузовском проспекте удалось восстановить в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что помимо обычных эвакуаторов АМПП имеет в своем распоряжении восемь тягачей, способных передвигать автобусы, автопоезда и другие крупногабаритные транспортные средства.

«Имеющаяся в ГКУ «АМПП» специальная техника регулярно оказывает содействие подразделениям Госавтоинспекции и другим экстренным службам по обеспечению бесперебойного движения на улично-дорожной сети города, ликвидации последствий ДТП и иных происшествий природного и техногенного характера. С начала года было перемещено более 250 транспортных средств, как получивших повреждения в результате ДТП или неисправных, так и утративших способность к самостоятельному передвижению ввиду неудовлетворительных дорожных условий (снег, гололед и так далее)», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АМПП Игоря Наседкина.