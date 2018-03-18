На избирательных участках в Подмосковье дежурят более 23 тысяч спасателей

На избирательных участках в Подмосковье дежурят 23 174 спасателя, сообщил журналистам начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области по Одинцовском району Владимир Сторожук.

— В обеспечении безопасности проведения выборов президента РФ от Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций задействовано 19 724 человека и 3 762 единицы техники, в том числе от МЧС России — 3 450 человек и 500 единиц техники", — рассказал Сторожук журналистам в едином информационном центре в Одинцове.