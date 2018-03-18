Более 120 аварий произошли в Воронеже во время снегопада: трое погибли

17 марта на Воронеж обрушился мощный снегопад, который парализовал движение в городе и привел ко множеству аварий.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, только в областном центре за сутки случилось 124 ДТП, в которых пострадал 21 человек и трое погибли.

В ночь на 17 марта на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе столкнулись легковой Renault и грузовик Mercedez. Водитель легковушки погиб на месте.

Утром в Борисоглебском районе водитель Lada Piоra совершал обгон и врезался во встречную Kia. Пострадали две женщины, одна из них находится в реанимации.

Вечером в Воробьевке Daewoo Nexia сбила 65-летнего пешехода, а затем врезалась в стоящий на обочине КамАЗ. Пешеход скончался, не пережив полученных травм.

В аварии в Аннинском районе пострадали дети — 13-летний мальчик и его двухлетний брат, а также две женщины. ЧП произошло из-за того, что водитель ВАЗ пытался обогнать другое авто и врезался в Toyota. Еще четыре человека в тот же день попали в больницу после столкновения Lada Priora с ГАЗелью.