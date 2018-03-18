В Кургане разыскивают свидетелей поджога машины

Три дня назад, 15 марта, около полуночи неизвестные бросили пластиковую бутылку с горючим веществом в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Машина тут же загорелась. Поджог произошел во дворе дома №95 по улице Максима Горького в Кургане . Случайные свидетели видели, как после случившегося молодые люди убежали по улице Комсомольской. На месте происшествия работали пожарные и следственно-оперативная группа.

Пока о злоумышленниках ничего не известно, поэтому владелец Toyota в соцсетях обратился к курганцам за помощью в поимке поджигателей. Жители города сразу выдвинули несколько версий случившегося. Одна из них — владелец «кинул кого-то на деньги», в по другой — сожгли завистники. Напомним, что подобный случай с возгоранием внедорожника произошел в январе текущего года.