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В Саратове женщина задохнулась дома из-за неисправной проводки
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В Саратове женщина задохнулась дома из-за неисправной проводки 

Новости Саратова 12 часов назад
Фото: Новости Саратова
Бездыханное тело обнаружили недалеко от входной двери квартиры.
Судя по всему, погибшая до последнего боролась за свою жизнь.
По данным очевидцев, пожар произошел по адресу ул. Мира д. 17А в одной из квартир жилого дома. Соседи сразу же вызвали спасателей и пожарных, которые по прибытию на место ЧП принялись вскрывать дверь, но было уже поздно.
Хозяйка жилища была обнаружена уже без признаков жизни. На улице медики попытались оказать ей реанимационную помощь, но врачам центра медицины катастроф оставалось констатировать лишь летальный исход.
Предварительная причина пожара — неисправность в электропроводке.
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