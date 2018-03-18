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В Волгоградской области в ДТП пострадали шесть человек
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В Волгоградской области в ДТП пострадали шесть человек 

ria34.ru 12 часов назад
Фото: ria34.ru
В Палласовском районе Волгоградской области при столкновении двух легковушек пострадали шесть человек.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе областного МВД, авария произошла накануне около семи часов вечера.
— По предварительной информации, 31-летний водитель «ВАЗ 21104», двигаясь по автодороге «Палласовка-Новостройка», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Лада-219010», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия с различными травмами в больницу доставлены водитель «ВАЗа» и пассажирки этой машины — женщины 55-ти и 62-х лет. Также госпитализированы 26-летний водитель «Лады» и его пассажиры 22-х и 14-ти лет.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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