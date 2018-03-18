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Страшные последствия теракта в Афганистане
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Страшные последствия теракта в Афганистане 

Sputnik Грузия 11 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Два мирных жителя погибли и еще трое пострадали в результате взрыва 17 марта в Кабуле, Афганистан. Смотрите в фотоленте снимки с места взрыва
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