Ещё
В Сызрани кот спас семейную пару от пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сызрани кот спас семейную пару от пожара 

ТРК Губерния 13 часов назад
Один из жителей домов по адресу проспект 50 лет Октября в прошедшую пятницу, 16 марта, пошел прогревать машину. Когда он открыл дверь, то не заметил, как его кот выбежал на улицу. По возвращению домой, соседи рассказали, что видели, как домашнего питомца забрала неизвестная женщина. Скорее всего она просто хотела спасти сфинкса от мороза. Тогда мужчина решил вернуть его и отправился прямиком к соседям. Ему долго и упорно никто не отрывал дверь, но из квартиры доносился жуткий запах гари, как пишет КТВ-луч. Когда наконец-то мужчине удалось достучаться, ему открыли — из помещения повалил дым и было слышно, как мяукает кот. Выяснилось, что супруги были в алкогольном опьянении, поставили разогреваться еду на плиту и уснули, вследствие чего не уследили за тем, как выгорело все содержимое, и началось задымление. Мужчина нашел своего кота забившимся в углу комнаты. Как рассказал сам владелец домашнего питомца, он крайне спокойный. Только если его что-то сильно напугает он может себя так вести.
ТРК Губерния: последние новости
В Похвистневском районе 60-летнему мужчине потребовалась госпитализация после ДТП За 12 минут был потушен пожар в Алексеевском районе В Самарской области полицейские спасли людей из горящего дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве174
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах42
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение