В Сызрани кот спас семейную пару от пожара

Один из жителей домов по адресу проспект 50 лет Октября в прошедшую пятницу, 16 марта, пошел прогревать машину. Когда он открыл дверь, то не заметил, как его кот выбежал на улицу. По возвращению домой, соседи рассказали, что видели, как домашнего питомца забрала неизвестная женщина. Скорее всего она просто хотела спасти сфинкса от мороза. Тогда мужчина решил вернуть его и отправился прямиком к соседям. Ему долго и упорно никто не отрывал дверь, но из квартиры доносился жуткий запах гари, как пишет КТВ-луч. Когда наконец-то мужчине удалось достучаться, ему открыли — из помещения повалил дым и было слышно, как мяукает кот. Выяснилось, что супруги были в алкогольном опьянении, поставили разогреваться еду на плиту и уснули, вследствие чего не уследили за тем, как выгорело все содержимое, и началось задымление. Мужчина нашел своего кота забившимся в углу комнаты. Как рассказал сам владелец домашнего питомца, он крайне спокойный. Только если его что-то сильно напугает он может себя так вести.