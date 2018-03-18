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На продажу выставили бывшее здание Генконсульства Украины в Тюмени
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На продажу выставили бывшее здание Генконсульства Украины в Тюмени 

72.ru 13 часов назад
Фото: 72.ru
В Тюмени власти продают дом архитектора Константина Чакина. Здание, расположенное по улице Семакова, 4, раньше занимало Генеральное консульство Украины. В последние пять лет особняк пустует.
— Дом является памятником регионального значения. Сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии, — рассказали в Фонде имущества Тюменской области. — Здание продается вместе с земельным участком в 457 квадратных метров.
Дом уйдет с молотка, новым владельцем станет тот, кто предложит большую цену. Начальная сумма торгов — 3 миллиона 299 тысяч рублей. Победителя определят 12 апреля. Новый хозяин должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия. На проведение работ отводят всего 20 месяцев.
Для Тюмени это не первый аукцион по продаже памятников культурного наследия. Недавно, власти повторно разместили объявления о продаже усадьбы причты Знаменской церкви (улица Семакова, 1) и дома мастера по деревянной резьбе Василия Привалова (улица Кирова, 10). Уйдут ли памятники с молотка, станет известно 28 марта.
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