Пожарные Выскатки в Ленобласти спасали людей от горящей коляски

Пожарные Ленобласти спасли от гибели в огне мужчину и женщину, еще 10 человек были эвакуированы из горящего дома в Сланцевском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

В ночь на 18 марта спасателям поступил сигнал о том, что в населенном пункте Выскатка из-за дверей одной из квартир, находящихся на третьем этаже пятиэтажного дома, идёт дым.

К месту пожара направилась дежурная смена 146 пожарно-спасательной части Ленинградской области.

Выяснилось, что в квартире горит коляска и пол, а мужчина и женщина, находящиеся внутри, отрезаны пожаром от выхода. Людей вывели из опасной зоны и, с ожогами и отравлением угарным газом, передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

По маршевой лестнице пожарные эвакуировали ещё десять жильцов дома.