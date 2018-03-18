В районе Новокуйбышевска спасатели эвакуировали попавших в беду рыбаков 

Трое мужчин отправились 17 марта на рыбалку вблизи Новокуйбышевска. Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что путь на берег перемело, в условиях пурги добраться до суши самостоятельно рыбаки не смогли и обратились за помощью спасателей. По данным поисково-спасательной службы Самарской области, в 1:30 специалисты на аэроглиссере «Патруль» направились в район слияния Волги и Сухой Самарки. Из-за сильной метели видимость была не более 15 метров. Попавших в беду мужчин обнаружили на одном из островов и эвакуировали в село Лбище, там находилась их автомашина. В 3:30 работы по спасению людей были полностью завершены.