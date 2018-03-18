На Красноярском водохранилище спасатели спасли туриста

В районе залива «Шумиха» Красноярского водохранилища ночью спасателям пришлось искать заблудившегося туриста, сообщает КГПУ «Спасатель».

Сообщение о том, что 38-летний мужчина заблудился, поступило около часа ночи. После распития спиртных напитков вместе с друзьями, он пошёл погулять, но в темноте заблудился. Мужчина позвонил приятелям, но объяснить, где он находится, не смог. Спасателям пришлось обследовать 12 км площади акватория на катере «Хивус» на воздушной подушки. Через полтора часа его нашли недалеко от пещер Бирюсинского залива и доставили в расположение отряда спасателей и передали сотрудникам полиции.