Ещё
На Красноярском водохранилище спасатели спасли туриста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Красноярском водохранилище спасатели спасли туриста 

АиФ Красноярск 12 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В районе залива «Шумиха» Красноярского водохранилища ночью спасателям пришлось искать заблудившегося туриста, сообщает КГПУ «Спасатель».
Сообщение о том, что 38-летний мужчина заблудился, поступило около часа ночи. После распития спиртных напитков вместе с друзьями, он пошёл погулять, но в темноте заблудился. Мужчина позвонил приятелям, но объяснить, где он находится, не смог. Спасателям пришлось обследовать 12 км площади акватория на катере «Хивус» на воздушной подушки. Через полтора часа его нашли недалеко от пещер Бирюсинского залива и доставили в расположение отряда спасателей и передали сотрудникам полиции.
АиФ Красноярск: последние новости
На трассе в Красноярском крае столкнулись легковой автомобиль и автобус Сход льда с крыши дома в Красноярске серьёзно повредил автомобиль За одну ночь в Красноярске сгорели две машины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве174
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах42
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение