Дроны научили чистить турбины

В XXI веке дроны становятся новой рабочей силой. Их используют для обнаружения акул и в качестве подвижных фонарей. Не стоит думать, что на этом их функции заканчиваются. Латвийский стартап запустил проект, который предлагает отправлять воздушных роботов тушить пожары и очищать высотные сооружения.

Компания Aerons разработала дрона с 28 моторами и 16 батареями, способного поднимать до 180 килограммов. Такая конструкция позволяет дрону выполнять широкий круг обязанностей. Инженеры предположили, что он мог бы тушить пожары в высотных зданиях, проводить поисковые операции или очищать труднодоступные сооружения, такие как ветряные турбины. Авторы сняли ролик, чтобы наглядно продемонстрировать возможности устройства.

Aerones

Компанию два с половиной года назад на собственные деньги открыли три учредителя. Один из них, Янис Путрамс, рассказал об изобретении:

«Последние два месяца мы вели активные переговоры с владельцами ветряных турбин. Мы получили много писем из Техаса, Испании Турции и Южной Америки. Все они предлагали свою помощь. Мы также связались с Канадой , скандинавскими странами и некоторыми европейскими, ведь в зимнем климате ветряные турбины обрастают льдом, и их приходится останавливать. Для них это крайне актуально».

Сейчас инженеры тестируют аппарат. Представители компании заявили, что вряд ли продадут дроны, пока они планируют организовать собственный сервис с очистительными услугами. В будущем они надеются улучшить конструкцию робота и его программное обеспечение.