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В Татарстане из горящей квартиры спасли пенсионерку
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В Татарстане из горящей квартиры спасли пенсионерку 

Казанский репортер 15 часов назад
Фото: Казанский репортер
В районе полуночи накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступил сигнал о пожаре в поселке Айша Зеленодольского района Татарстана. Горело подвальное помещение жилого дома на улице Садовой. Очевидцы рассказали, что видят, как из подвала валит дым. На месте происшествия работали пожарные ПСЧ №53 и ПСЧ №153. В ходе тушения пожара 40 жильцов самостоятельно покинули свои квартиры. Помощь понадобилась 78-летней женщине, живущей на втором этаже дома. «Звено ГДЗС в аппаратах сжатого воздуха надели на женщину спасательное дыхательное устройство и вывели из задымленного подъезда на свежий воздух», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РТ. Пострадавшую передали медикам. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Горели мусор, постельное белье и выброшенная мебель.
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