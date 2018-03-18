Почти 500 кв. м парковочных карманов отремонтируют в поселении Киевский до конца года

Почти 500 кв. м асфальтобетонного покрытия парковочных карманов заменят в поселении Киевский в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры ТиНАО.

«Парковочные карманы отремонтируют в 2018 г. на территории поселения Киевский. На данный момент известно, что ремонтные работы пройдут вблизи д. 12. Бригада специалистов заменит асфальтобетонное покрытие площадью 493 кв. м. Кроме того, в этом году на территории поселения появятся новые парковочные карманы. Их сделают у д. 19. Общая площадь участка составит 190 кв. м», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что тендер по выбору подрядной организации уже завершился. Планируется, что к работам специалисты приступят, когда на улице стабилизируется плюсовая температура.