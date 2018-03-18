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Такси сгорело во время поездки по заказу в Таганроге
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Такси сгорело во время поездки по заказу в Таганроге 

Деловое сообщество 15 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Минувший вечер субботы, 17 марта, пассажир такси в Таганроге запомнит надолго. Прямо во время поездки в машине загорелся капот. Один из очевидцев успел снять на видео, как на перекрестке из-под капота автомобиля службы такси начали валить клубы дыма. Водитель и пассажир выскочили из машины, и сначала попытались погасить огонь самостоятельно, но потерпели неудачу. Очевидцы вызвали пожарных, расчет прибыл быстро, однако к этому моменту огнем был охвачен уже весь капот автомобиля. Пожарные потушили транспортное средство в считанные минуты, пострадавших нет.
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