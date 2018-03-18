В Прикамье под Краснокамском в ДТП погибла женщина

По факту происшествия проводят проверку. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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