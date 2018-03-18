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В Прикамье под Краснокамском в ДТП погибла женщина
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В Прикамье под Краснокамском в ДТП погибла женщина 

АиФ Пермь 16 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае произошло смертельное ДТП.
«Около 10.15 17 марта случилась смертельная авария около Краснокамска, на 452 километре подъезда к Перми со стороны автодороги М 7 «Волга». По предварительным данным, женщина — водитель, управлявшая автомобилем ВАЗ, не выбрала безопасный скоростной режим, и выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение легкового автомодиля с большегрузом MAN. 54-летняя водитель седана погибла на месте», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
По факту происшествия проводят проверку. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
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