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Тюменские автоинспекторы вывели из горящего дома семью с тремя детьми
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Тюменские автоинспекторы вывели из горящего дома семью с тремя детьми 

Уральский меридиан 17 часов назад
Фото: Уральский меридиан
О пожаре в частном доме села Червишево наряду полка ДПС ГИБДД, дежурившему на федеральной трассе Курган-Тюмень, сообщил проезжающий автомобилист. Инспекторы ДПС старшие лейтенанты полиции Виталий Обухов, Виктор Умаров и лейтенант полиции Анатолий Голубев первыми прибыли к загоревшемуся строению.
Сотрудники ГИБДД вывели из горящего дома трех малышей, их маму и бабушку. Детей с мамой усадили в патрульный автомобиль ДПС, а бабушку, пытающуюся спасти вещи из пожара, хотя крыша дома уже полыхала и могла обрушиться в любой момент, пришлось убеждать и сдерживать, чтобы пожилая женщина не вошла в дом.
«Полицейские ограничили движение в районе возгорания, обеспечив беспрепятственный проезд пожарных расчетов, и вместе с подоспевшими местными жителями помогали пожарным в тушении, перетаскивая и поправляя гидранты с водой», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в управлении ГИБДД по Тюменской области.
Дом сгорел до фундамента, но главное, что люди остались живы.
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