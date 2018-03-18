Тюменские автоинспекторы вывели из горящего дома семью с тремя детьми

О пожаре в частном доме села Червишево наряду полка ДПС ГИБДД , дежурившему на федеральной трассе Курган-Тюмень, сообщил проезжающий автомобилист. Инспекторы ДПС старшие лейтенанты полиции Виталий Обухов, Виктор Умаров и лейтенант полиции Анатолий Голубев первыми прибыли к загоревшемуся строению.

Сотрудники ГИБДД вывели из горящего дома трех малышей, их маму и бабушку. Детей с мамой усадили в патрульный автомобиль ДПС, а бабушку, пытающуюся спасти вещи из пожара, хотя крыша дома уже полыхала и могла обрушиться в любой момент, пришлось убеждать и сдерживать, чтобы пожилая женщина не вошла в дом.

«Полицейские ограничили движение в районе возгорания, обеспечив беспрепятственный проезд пожарных расчетов, и вместе с подоспевшими местными жителями помогали пожарным в тушении, перетаскивая и поправляя гидранты с водой», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в управлении ГИБДД по Тюменской области

Дом сгорел до фундамента, но главное, что люди остались живы.