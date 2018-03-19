Особый противопожарный режим действует на территории Иркутской области! 

С начала года на территории региона
сложилась неблагоприятная ситуация с гибелью людей на пожарах. По состоянию на 18 марта на территории Иркутской области произошло 585 пожаров, на которых погиб 71 человек, травмы различной степени тяжести
получили 39 человек.
В связи с ростом гибели людей на техногенных пожарах постановлением Председателя Правительства Иркутской
области в регионе введён особый противопожарный режим, на период
действия которого устанавливаются дополнительные требования пожарной
безопасности. Это ежедневные сходы граждан в населённых пунктах для общего решения вопросов пожарной безопасности, обследование мобильными
бригадами мест проживания многодетных семей, находящихся в социально
опасном положении, одиноких пенсионеров, инвалидов, а также граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Только за прошедшие
сутки межведомственными группами проведено 5269 подворовых обходов и 41 сход граждан. Проверено 174 места проживания неблагополучных семей, а также проинструктировано 233 человека, проживающих в смежных зданиях и помещениях. Всего мерам пожарной безопасности в жилом секторе было
проинструктировано 10260 человек, распространено более 12 тысяч памяток
на противопожарную тематику.
В муниципалитетах продолжается
работа по внедрению систем раннего обнаружения пожара в жилом секторе.
На сегодняшний день установлено более 500 автономных пожарных
извещателей. Проводятся внеплановые проверки объектов защиты,
эксплуатируемых организациями ЖКХ, образования, здравоохранения,
социальной защиты населения. Особое внимание в это время уделяется и обеспечению безопасности в жилых аварийных домах и домах с печным
отоплением.
Абонентам сотовой связи направляются смс-сообщения для информирования о необходимых противопожарных мерах.