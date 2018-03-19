Особый противопожарный режим действует на территории Иркутской области!

С начала года на территории региона

сложилась неблагоприятная ситуация с гибелью людей на пожарах. По состоянию на 18 марта на территории Иркутской области произошло 585 пожаров, на которых погиб 71 человек, травмы различной степени тяжести

получили 39 человек.

В связи с ростом гибели людей на техногенных пожарах постановлением Председателя Правительства Иркутской

области в регионе введён особый противопожарный режим, на период

действия которого устанавливаются дополнительные требования пожарной

безопасности. Это ежедневные сходы граждан в населённых пунктах для общего решения вопросов пожарной безопасности, обследование мобильными

бригадами мест проживания многодетных семей, находящихся в социально

опасном положении, одиноких пенсионеров, инвалидов, а также граждан,

находящихся в трудной жизненной ситуации.

Только за прошедшие

сутки межведомственными группами проведено 5269 подворовых обходов и 41 сход граждан. Проверено 174 места проживания неблагополучных семей, а также проинструктировано 233 человека, проживающих в смежных зданиях и помещениях. Всего мерам пожарной безопасности в жилом секторе было

проинструктировано 10260 человек, распространено более 12 тысяч памяток

на противопожарную тематику.

В муниципалитетах продолжается

работа по внедрению систем раннего обнаружения пожара в жилом секторе.

На сегодняшний день установлено более 500 автономных пожарных

извещателей. Проводятся внеплановые проверки объектов защиты,

эксплуатируемых организациями ЖКХ, образования, здравоохранения,

социальной защиты населения. Особое внимание в это время уделяется и обеспечению безопасности в жилых аварийных домах и домах с печным

отоплением.

Абонентам сотовой связи направляются смс-сообщения для информирования о необходимых противопожарных мерах.