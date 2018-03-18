Сход льда с крыши дома в Красноярске серьёзно повредил автомобиль 

В центре Красноярска с крыши общежития Технологического университета (ул. Ленина 32) сошел снег. Подмёрзшая глыба льда упала на припаркованный рядом автомобиль Фольксваген, сообщают очевидцы в соцсетях. В результате удара, в автомобиле было выбито заднее стекло, помята крышка багажника и корпус самого автомобиля. К счастью, водителя в момент происшествия не было в автомобиле.
Владелец авто вызвал полицию и коммунальные службы и предупреждал прохожих об опасной ситуации. Сотрудники ГИБДД зафиксировали происшествие, а коммунальщики обнесли здание сигнальной лентой. Чистить крышу никто не стал, а между тем с другой стороны здания располагается автобусная остановка.