Убившие двух человек взрывы в Техасе могли быть вызваны ненавистью 

Неизвестные совершили три взрыва, убившие двух человек в техасском городе Остин, из чувства ненависти. Такое мнение высказал представитель местной полиции, сообщил сайт ABC News.
Три самодельных устройства были подброшены афроамериканцам и латинамериканцам. Погибли
17-летний
молодой человек и его 39-летний
отец. От взрыва также пострадала
40-летняя
чернокожая женщина и 75-летняя
латиноамериканка.
Мы не исключаем ненависть
— представитель полиции.
По его словам, преступники могли быть мотивированы некоей идеологией или философией, пишет издание.
Взрывы произошли 13 марта. Местные власти опасаются, что если дело — в мести, то подобные происшествия в Техасе могут участиться.
После взрыва на территории химического завода Tri‐Chem Industries в американском штате Техас 15 марта постройки охватило пламя. Инцидент попал на видео.