Убившие двух человек взрывы в Техасе могли быть вызваны ненавистью

Неизвестные совершили три взрыва, убившие двух человек в техасском городе Остин, из чувства ненависти. Такое мнение высказал представитель местной полиции, сообщил сайт ABC News.

Три самодельных устройства были подброшены афроамериканцам и латинамериканцам. Погибли

17-летний

молодой человек и его 39-летний

отец. От взрыва также пострадала

40-летняя

чернокожая женщина и 75-летняя

латиноамериканка.

Мы не исключаем ненависть

— представитель полиции.

По его словам, преступники могли быть мотивированы некоей идеологией или философией, пишет издание.

Взрывы произошли 13 марта. Местные власти опасаются, что если дело — в мести, то подобные происшествия в Техасе могут участиться.

После взрыва на территории химического завода Tri‐Chem Industries в американском штате Техас 15 марта постройки охватило пламя. Инцидент попал на видео.