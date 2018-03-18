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Убившие двух человек взрывы в Техасе могли быть вызваны ненавистью
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Убившие двух человек взрывы в Техасе могли быть вызваны ненавистью 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Неизвестные совершили три взрыва, убившие двух человек в техасском городе Остин, из чувства ненависти. Такое мнение высказал представитель местной полиции, сообщил сайт ABC News.
Три самодельных устройства были подброшены афроамериканцам и латинамериканцам. Погибли
17-летний
молодой человек и его  39-летний
отец. От взрыва также пострадала
40-летняя
чернокожая женщина и  75-летняя
латиноамериканка.
Мы не исключаем ненависть
— представитель полиции.
По его словам, преступники могли быть мотивированы некоей идеологией или философией, пишет издание.
Взрывы произошли 13 марта. Местные власти опасаются, что если дело — в мести, то подобные происшествия в Техасе могут участиться.
После взрыва на территории химического завода Tri‐Chem Industries в американском штате Техас 15 марта постройки охватило пламя. Инцидент попал на видео.
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