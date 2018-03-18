Штраф за предоставление ложных сведений о лесных пожарах введён в России

За предоставление ложных сведений о лесных пожарах начнут штрафовать. Соответствующий закон вступил в силу 18 марта.

Документом установлена административная ответственность за непредставление либо представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

Штрафом будут наказывать только должностных лиц. Так, в отношении сведений о пожарной опасности для них установлено наказание в размере от трёх до пяти тысяч рублей, в отношении сведений о лесных пожарах — от 10 до 15 тысяч рублей.

Рассмотрением соответствующих дел об административной ответственности будут заниматься органы государственного лесного надзора.