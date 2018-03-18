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Штраф за предоставление ложных сведений о лесных пожарах введён в России
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Штраф за предоставление ложных сведений о лесных пожарах введён в России 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
За предоставление ложных сведений о лесных пожарах начнут штрафовать. Соответствующий закон вступил в силу 18 марта.
Документом установлена административная ответственность за непредставление либо представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.
Штрафом будут наказывать только должностных лиц. Так, в отношении сведений о пожарной опасности для них установлено наказание в размере от трёх до пяти тысяч рублей, в отношении сведений о лесных пожарах — от 10 до 15 тысяч рублей.
Рассмотрением соответствующих дел об административной ответственности будут заниматься органы государственного лесного надзора.
Закон был принят Госдумой 21 февраля, одобрен Совфедом 28 февраля и подписан президентом 7 марта.
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