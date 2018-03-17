20 эпических фото с высоты птичьего полета

То, что мы видим с земли, порой предстает в совершенно фантастическом ракурсе с высоты десятков и сотен метров.

1. Австралийские овцы выходят на пастбище

4. Дельта реки в Исландии

5. Четыре списанных атомных подлодки утилизируются в бухте Пьюджет Саунд, Сиэттл

6. Река, пересекающая пустыню в Намибии

7. Свалка автомобильных шин 8. Авиационный музей в подмосковном Монино

9. 400 тысяч человек на фестивале в Вудстоке 1969 года

13. Петропавловская крепость на Заячьем острове, Санкт-Петербург

14. Река Оделейте (Голубой дракон) в Португалии

15. Затонувшее судно

16. Острова Микронезии

17. Где-то во Флориде

19. Пожар в открытом море

20. Круизные лайнеры