20 эпических фото с высоты птичьего полета 

То, что мы видим с земли, порой предстает в совершенно фантастическом ракурсе с высоты десятков и сотен метров.
1. Австралийские овцы выходят на пастбище
2. Улица в Сан-Франциско
3. Москва
4. Дельта реки в Исландии
5. Четыре списанных атомных подлодки утилизируются в бухте Пьюджет Саунд, Сиэттл
6. Река, пересекающая пустыню в Намибии
7. Свалка автомобильных шин 8. Авиационный музей в подмосковном Монино
9. 400 тысяч человек на фестивале в Вудстоке 1969 года
10. Манхэттен
11. Амстердам
12. Атолл Тикехау, Французская Полинезия
13. Петропавловская крепость на Заячьем острове, Санкт-Петербург
14. Река Оделейте (Голубой дракон) в Португалии
15. Затонувшее судно
16. Острова Микронезии
17. Где-то во Флориде
18. Пляж в Италии
19. Пожар в открытом море
20. Круизные лайнеры