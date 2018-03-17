Mercedes-Benz залетел под грузовик в Краснодаре 

Авария с летальным исходом произошла 17 марта в Краснодаре на улице Школьной. По информации УГИБДД по Краснодарскому краю, водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь от улицы Восточно-Кругликовской к улице Филатова, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Hyundai. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия, пассажир Mercedes-Benz в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Медицинская помощь потребовалась также водителю грузовика.