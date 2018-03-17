«Ветер отвёл огонь от жилых домов»: в районе Нового Голубево загорелось поле

В районе Нового Голубево в Гурьевском городском округе загорелось поле с сухой травой. Огонь вспыхнул в субботу, 17 марта, около 17:30. Об этом калининградским «Вестям» рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, пожар охватил достаточно большую площадь — пламя идёт от посёлка Цветково. Огонь распространяется к жилым домам.

«Местные жители звонили в службу 112. Там ответили, что вся область горит и все машины на вызовах. А в Новое Голубево так и не приезжали пожарные. Ветер отвёл огонь в сторону от жилых домов», — рассказал очевидец Сергей.

фото: очевидец