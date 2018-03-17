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Легковушка залетела под фуру: подробности крупного ДТП на М-5
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Легковушка залетела под фуру: подробности крупного ДТП на М-5 

63.ru 11 часов назад
Фото: 63.ru
Правоохранители устанавливают подробности ДТП, произошедшего на трассе М-5. Здесь в результате столкновения отечественной легковушки и фуры Volvo погибла женщина. Об этом 63.ru рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
— Авария произошла в пятницу, 16 марта. Водитель ВАЗ-21124, двигаясь по 944 км трассы М-5 «Урал» из Жигулёвска в сторону Сызрани, не справился с рулевым управлением и столкнулся с тягачем Volvo. В результате ДТП скончался пассажир отечественного автомобиля — 38-летняя женщина, — рассказали в областном главке.
На месте трагедии работали спасатели
Водителя легковушки и двух его пассажиров госпитализировали с различными травмами.
На месте происшествия работали спасатели. В 19:45 они выехали для деблокирования погибшей. Спустя час спасатели извлекли поврежденное тело женщины и передали его сотрудникам МВД.
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