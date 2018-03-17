Плесень на стенах: проблемный дом передвинули в очереди на капремонт с 2047 года на 2021

Жители дома № 318Б на проспекте Карла Маркса пожаловались на протекающую крышу. Инициативная группа рассказала, что уже несколько лет вода и растаявший снег стекает не по ливневой трубе, а по стенам здания.

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По информации управляющей компании, дом стоит на очереди на капремонт на 2047 год. Но кровельное покрытие и ливневые трубы требуют незамедлительного вмешательства специалистов.

— У нас в квартирах постоянно мокрые стены и потолок — появились трещины, грибок и плесень. Из-за пролития в двух подъездах был пожар в электрощитках, — рассказали жители дома.

Районная администрация проинспектировала состояние жилья на последних этажах дома. Поквартирный обход показал, что здание действительно нуждается в ремонте.

Теперь власти пересмотрят срок проведения капитального ремонта. Проблемную пятиэтажку передвинут в очереди на 2019-2021 годы, а управляющей компании дали три месяца на ремонт кровли и ливневки.