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Плесень на стенах: проблемный дом передвинули в очереди на капремонт с 2047 года на 2021
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Плесень на стенах: проблемный дом передвинули в очереди на капремонт с 2047 года на 2021 

63.ru 12 часов назад
Фото: 63.ru
Жители дома № 318Б на проспекте Карла Маркса пожаловались на протекающую крышу. Инициативная группа рассказала, что уже несколько лет вода и растаявший снег стекает не по ливневой трубе, а по стенам здания.
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По информации управляющей компании, дом стоит на очереди на капремонт на 2047 год. Но кровельное покрытие и ливневые трубы требуют незамедлительного вмешательства специалистов.
— У нас в квартирах постоянно мокрые стены и потолок — появились трещины, грибок и плесень. Из-за пролития в двух подъездах был пожар в электрощитках, — рассказали жители дома.
Районная администрация проинспектировала состояние жилья на последних этажах дома. Поквартирный обход показал, что здание действительно нуждается в ремонте.
Теперь власти пересмотрят срок проведения капитального ремонта. Проблемную пятиэтажку передвинут в очереди на 2019-2021 годы, а управляющей компании дали три месяца на ремонт кровли и ливневки.
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