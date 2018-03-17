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Женская футбольная команда из Брянска попала в ДТП под Липецком
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Женская футбольная команда из Брянска попала в ДТП под Липецком 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Брянская женская футбольная команда «Триумф» попала в аварию на трассе в Елецком районе Липецкой области, пострадавших нет. Как сообщил ТАСС тренер команды Дмитрий Зарин, микроавтобус брянских футболисток стукнулся с «ВАЗ-2110», который выехал на встречную полосу.
"Под городом Ельцом произошло ДТП. Скорее всего, это произошло из-за плохой погоды — была пурга, метель. Навстречу нашей машине вылетел автомобиль «ВАЗ-2110», с которым произошло столкновение", — сказал Зарин.
Как уточняется на сайте липецкого главка МЧС, ДТП произошло около 15:13 мск в районе населенного пункта Красный Куст. В автобусе находились 10 спортсменок, тренер и водитель. В результате ДТП никто из них не пострадал, госпитализация и медпомощи никому не потребовалась.
Как сказал Зарин, команда ехала в Воронеж на календарные игры первенства России по мини-футболу среди женщин Первой лиги чемпионата России зоны «Черноземье». В субботу планировался матч с воронежским клубом «Сталь-IT». В управлении спорта Брянской области ТАСС сказали, что матч был отменен, также, скорее всего, будет отменен и поединок с воронежской командой «Чайка» 18 марта.
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