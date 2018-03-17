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«Огонь вспыхнул в гостиной»: на Вторчермете из горящего дома спаслись пятеро рабочих
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«Огонь вспыхнул в гостиной»: на Вторчермете из горящего дома спаслись пятеро рабочих 

e1.ru 13 часов назад
Фото: e1.ru
В частном секторе по адресу Балакирева, 19 в субботу вечером заполыхал жилой дом. Внутри него в момент возгорания находились несколько рабочих. Все они смогли самостоятельно выбраться из горящего здания.
— На улицу выбежали пять человек, — рассказал очевидец, — по виду это были гастарбайтеры. Они сказали, что огонь вспыхнул в гостиной. Возможно от какого-то электроприбора или проводки. Хозяина дома не было. Он куда-то уехал.
Тушить огонь приехали больше двадцати спасателей на шести пожарных машинах.
— Учитывая плотность застройки, к месту ЧС были привлечены дополнительные силы, — рассказали в МЧС.
С пожаром удалось вовремя справиться и не допустить его распространения на соседние дома.
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