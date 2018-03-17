«За плёнкой что-то грохнуло, и мужчины начали кричать»: в Советске погиб рабочий из Северной Кореи

Во время строительных работ в Советске погиб рабочий из Северной Кореи . Причиной стало обрушение стены магазина. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

Трагедия произошла на втором этаже здания на улице Искра, 1, около 14:30 в субботу, 17 марта. На месте находилось три гражданина Северной Кореи, говорят свидетели происшествия. Они предполагают, что во время строительных работ обрушилась перегородка из гипсоплиты.

«Там люди от ужаса кричали громче, чем что-то там падало. За плёнкой что-то грохнуло, не очень чтобы громко, и мужчины начали кричать, в основном, не по-русски. И даже не испугано, а жутко очень», — пишет один из очевидцев.