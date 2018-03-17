Ещё
«За плёнкой что-то грохнуло, и мужчины начали кричать»: в Советске погиб рабочий из Северной Кореи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«За плёнкой что-то грохнуло, и мужчины начали кричать»: в Советске погиб рабочий из Северной Кореи 

Вести Калининград 13 часов назад
Фото: Вести Калининград
Во время строительных работ в Советске погиб рабочий из Северной Кореи. Причиной стало обрушение стены магазина. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.
Трагедия произошла на втором этаже здания на улице Искра, 1, около 14:30 в субботу, 17 марта. На месте находилось три гражданина Северной Кореи, говорят свидетели происшествия. Они предполагают, что во время строительных работ обрушилась перегородка из гипсоплиты.
«Там люди от ужаса кричали громче, чем что-то там падало. За плёнкой что-то грохнуло, не очень чтобы громко, и мужчины начали кричать, в основном, не по-русски. И даже не испугано, а жутко очень», — пишет один из очевидцев.
В СУ СК и МЧС по Калининградской области эту информацию пока не подтвердили
Вести Калининград: последние новости
О безопасности на выборах президента России заботятся более 500 тысяч человек В Калининграде снесут пять жилых домов В Советске восстановили жилой дом, пострадавший после пожара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»170
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам201
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию10
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман163
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов286
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение