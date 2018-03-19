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В Советске мужчину придавило обломками рухнувшей стены торгового павильона
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В Советске мужчину придавило обломками рухнувшей стены торгового павильона 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В причинах инцидента разбирается следственный комитет.
ЧП произошло 17 марта на втором этаже торгового центра, когда трое рабочих занимались перепланировкой помещений. Во время разбора одной из стен, произошло обрушение конструкций. 49-летнего мужчину «накрыло» металлическими конструкциями, он скончался на месте.
«В настоящее время следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего, изъята необходимая техническая документация и документация, регламентирующая трудовые отношения погибшего с работодателем», — рассказали в следственном комитете.
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